Milli Uzay Programı nedir? Türkiye Uzay Ajansı’nın tarihçesi

Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmıştır. Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir projedir.

"Milli Uzay Programı" hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı, ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Millî Uzay Programını hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak gibi görevlerin yer aldığı Türkiye Uzay Ajansı, Ankara'da yer alıyor. Kurum, olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm uzay sistemleri, milli güvenlik ve milli savunma amaçları doğrultusunda kullanılması için kuruldu.

TÜRKİYE UZAY AJANSI TARİHİ

13 Aralık 2018 tarihinde kurulan Türkiye Uzay Ajansı, 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Gebze'de "Mİllî Uzay Programı Çalıştayı" adı altında bir çalıştay düzenlemiştir. TUA Başkanı ise Serdar Hüseyin Yıldırım'dır. Ajans Ankara'da yer almaktadır.