Milli tekvandocu ve kabin memuru Eda Kıranşal: Kadınlar olarak her alanda varız

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Küçük yaşlarda başladığı spor kariyerinde Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşan ve Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden 24 yaşındaki Eda Kıranşal, şimdi AJet’te kabin memuru olarak görev yapıyor. Havacılıkta ve spordaki yolculuğunu anlatan Kıranşal, kadınların her alanda başarılı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

‘BABAMIN YETENEĞİMİ KEŞFETMESİYLE SPORA BAŞLADIM’

Sporculuk kariyerine babasının yönlendirmesiyle başladığını söyleyen Kıranşal, “2001 doğumluyum, Ankara’da yaşıyorum. Babamın yeteneğimi keşfetmesiyle spora yöneldim. Yedi yaşında jimnastiğe başladım, dokuz yaşına kadar devam ettim. Ardından branşlaşma sürecinde tekvando ile tanıştım ve bu sporda kendimi geliştirdim. 2017 yılında ilk kez milli sporcu olarak yarıştım. O andan itibaren ulusal ve uluslararası birçok turnuvada yer aldım. 2021 yılında Türkiye Şampiyonu oldum. 178 sporcunun katıldığı bir yarışmada birinci olarak çıktım ve ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil ettim. Bu her sporcunun hayali olan bir şey. Büyük bir heyecan yaşadım ama aynı zamanda gurur duydum. Aynı yıl Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde antrenmanlara devam ettim. Spor benim hayatımın her zaman bir parçası oldu” dedi.

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'HAVACILIK MERAKIM DA HER ZAMAN VARDI'

Havacılığa duyduğu ilgiyi sporculuk yıllarında keşfettiğini belirten Kıranşal, uçaklarda seyahat ederken kabin memurlarını gözlemlediğini ve bu mesleğe olan ilgisinin zamanla arttığını ifade etti. Kıranşal, “Spor kariyerim boyunca birçok kez yurtiçi ve yurt dışına seyahat ettim. Uçaklarda olmak, seyahat etmek beni mutlu ediyordu. Sporculuğumun yanı sıra her zaman bir havacılık merakım da vardı. Uçaklarda seyahat ederken kabin memurlarını gözlemliyordum. 2024 yılında AJet’in kabin memurluğu ilanına başvurdum ve şu an bir yıldır bu mesleği yapıyorum. Sporcu olarak seyahat ettiğim uçaklarda, bugün kabin memuru olarak çalışmak büyük bir gurur. Yolculuğun bir noktasında koltukta oturan bir yolcuydum, şimdi ise kabin ekibinin bir parçasıyım” diye konuştu.

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‘UÇAKTA ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIMLA KARŞILAŞTIM’

Kabin memurluğu yaptığı süre içinde unutamadığı anlardan birinin eski takım arkadaşlarıyla karşılaşmak olduğunu belirten Kıranşal, “Antalya seferinde görevliydim. Boarding sırasında eski takım arkadaşlarım ve antrenörlerim uçağa biniyordu. 2022 yılında Antalya’daki bir turnuvada üçüncü olmuştum ve şimdi onlar yine bir turnuvaya gidiyorlardı. Bu kez sporcu olarak değil, kabin memuru olarak yanlarında olmak farklı bir duyguydu. O an büyük bir mutluluk ve gurur yaşadım” ifadelerini kullandı.

‘EMEK VEREN VE AZİMLE ÇALIŞAN HER KADININ BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM’

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Kıranşal, “Sporculukla başladığım kariyerimi havayolu sektöründe çalışarak sürdürüyorum. Kadınlar her alanda olduğu gibi spor ve havacılıkta da cesaretleri, azimleri ve farklı disiplinlerdeki varlıklarıyla gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı. Emek veren ve azimle çalışan her kadının başarılı olacağına inanıyorum. Ben de bu yüzden ek bir alanda kariyer yapmayı planlıyorum. Sporu ve uçuş kariyerini bir arada yürütmek kolay değil ama uçuşlardan arta kalan zamanlarımda antrenmanlarıma devam ediyorum. Havacılık da bana yeni ufuklar açtı ve bu alanda da yeni hedeflerim var” dedi.

‘TÜRK KADIN ROL MODELLERİMİZ SAYESİNDE BUGÜN BURADAYIM’

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Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Hülya Eda Kıranşal kendisinin ilham isimleri anlattı. Kıranşal sözlerini şöyle sürdürdü. “Ben Türk kadın rol modellerimiz sayesinde bugün buradayım. Havacılık alanında Bedriye Tahir Gökmen ve Sabiha Gökçen, tekvando branşında ise Azize Tanrıkulu ve Nur Tatar gibi şampiyon sporcular bana ilham kaynağı oldu. Her zaman öncü isimlere, şampiyon sporculara bakarak hayatımı şekillendirdim. Hedeflerimi ve hayallerimi onların izinden giderek belirledim. Aynı şekilde, gelecek neslin de kendine bir hedef belirlediğinde ve hayal kurduğunda başaramayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınların bu özel gününü kutluyorum. Kadınlar olarak her alanda varız ve daha güçlü olacağız.”

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