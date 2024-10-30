Milli takım için kulaç atacak

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2021’de özel sporcular 50 metre sırtüstü yarışında Türkiye şampiyonu, 2022’de 100 metre serbest kategorisinde 1’inci, 2023’te ise 100 metre kurbağalama yarışında Türkiye şampiyonu olan, 2 yılda profesyonel yüzücü seviyesine ulaşan Karakuş, milli takım ile dünya şampiyonlukları elde etmek istiyor.

Bir öğrencisine ders verirken Yiğit Kerem Karakuş’un dikkatini çektiğini ifade eden Türkiye Yüzme Federasyonu Gençlerden Sorumlu Milli Takım Antrenörü Hakan Delibaş şunları söyledi:

KAŞ’TAN MEİS’E GEÇECEK

“Şu anda çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Türkiye şampiyonlukları aldı. Uzun mesafe ve 3 kilometre yarışlarında şampiyonluklar elde etti. Maratonda da iyi gideceğine eminiz. Hedefimiz, 5-10 kilometre yarışlarında yüzdürmek. Kaş’tan Meis arası yarışlarımız oluyor. Orada 6 kilometre kulaç atacak. Hedefimiz, bu yarışta da birincilik almak. Bir aksilik olmazsa Yiğit’i yakın bir zamanda milli takımlarda göreceğiz. Bayrağımızı göndere çekmek istiyor.”

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Antrenör Remzi Kaya Aksuoğlu ise “Yiğit İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyor. Özel gereksinim gerektiren bireylerle değil, her zaman normal okullarda eğitim aldı” dedi.