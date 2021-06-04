Milli sporcular için sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 7 Haziran'da başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) milli sporcuların sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 7 Haziran'da başlayacak.
MEB'in internet sitesinde milli sporcuların, beden eğitimi alanı için sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve atamasına ilişkin duyuru yayınlandı.
Adaylar, başvurularını 7-11 Haziran'da "http://personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.
Milli sporcuların beden eğitimi alanına ayrılan 60 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik atamaları, 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
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