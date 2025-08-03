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Milli sporcu, Dilan'a kabusu yaşattı! | 'Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı'

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#Şiddet#Milli Sporcu#Dayak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 10:44

Isparta'da 1 çocuk annesi Dilan D. (19), bilek güreşi milli sporcu eşi M.D.'nin (25) şiddetine maruz kaldığını belirterek, şikayetçi oldu. Dilan D., "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksaydı belki de ölecektim" dedi. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

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Gönen ilçesi Güneykent beldesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan Dilan D., 2 yıl önce M.D. ile evlendi. Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı. Tartışma sırasında eşi M.D.'nin kendisini darbettiğini ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikayetçi oldu. Aynı gün M.D. hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

Milli sporcu, Dilana kabusu yaşattı | Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Yaşadıklarıyla ilgili DHA muhabirine konuşan Dilan D., evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü, çocuğunun da kendisi gibi anne ve babasız büyümemesi için bu duruma katlandığını söyledi.

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Milli sporcu, Dilana kabusu yaşattı | Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

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'GEREKSİZ SEBEPLERLE DAYAK YİYORDUM'

2 yıllık evliliklerinin ilk haftasında eşinin üniversite eğitimi için Ankara'ya gittiğini anlatan Dilan D., bu süreçte yaptıkları telefon görüşmelerinin içeriğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Birlikte yaşadıkları 6 aylık dönemde birçok kez darbedildiğini öne süren Dilan D., "11 aylık çocuğum var. Eşim bilek güreşi milli sporcusu. Evliliğimizin ilk haftasında Ankara'ya okumaya gitti.

Milli sporcu, Dilana kabusu yaşattı | Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Bu süreçte sürekli sözlü şiddete uğruyordum. Isparta'ya geldiğinde ise sözlü ve fiziksel şiddete döndü. 'Tişörtümü niye yatağın üstüne koydun', 'Işık niye açık kaldı', 'Yağ neden çok koyuldu' gibi gereksiz sebeplerle dayak yiyordum. 5- 6 aydır sürekli darp gördüm. Biz annesiz babasız büyüdük, çocuğum da böyle büyümesin diye geçinmeye çalışıyordum. Ama ölmek istemedim. Bana şu anda babaannem sahip çıkıyor. Onların da maddi durumu olmadığı için çocuğumla ayakta durmaya çalışıyorum" dedi.

Milli sporcu, Dilana kabusu yaşattı | Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

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'KORKUDAN ŞİKAYET EDEMEMİŞTİM'

En son darbedildiği güne ilişkin konuşan Dilan D., "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksa belki de ölecektim. Benim kollarımı arkaya alarak sırtıma bacağını yasladı ve zorla 'Özür dile benden' diye yalvarttı. Bu sırada diğer odada ağlayan çocuğuma bakmama izin vermedi.

Milli sporcu, Dilana kabusu yaşattı | Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Kimse gelmesin, kurtaramasın diye de kapıları kilitledi. Ben evden kaçmak için bir bahane buldum ve kapıyı açtırarak kuzeninin evine kaçtım. Burada jandarmayı ararken eşim hala yumruk atmaya çalışıyordu. Daha sonra darp raporu alıp jandarmaya şikayette bulundum. Uzaklaştırma kararı verdiler. Psikolojim alt üst oldu. Boşanma davamı da avukata verdim. Onun yüzünü görmeden bu işlerin en kısa zamanda bitirilmesini istiyorum. Daha önce dövdüğü zamanlarda beni tehdit ediyordu. Bu sebeple korkudan şikayet edememiştim" diye konuştu.

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Milli sporcu, Dilana kabusu yaşattı | Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Bilek güreşi milli sporcusu olan ve uluslararası arenada çeşitli dereceleri bulunan M.D. ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi. 

Milli sporcu, Dilana kabusu yaşattı | Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

 

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#Şiddet#Milli Sporcu#Dayak

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