Milli sporcu Buket’in öldüğü kazada alkollü sürücüye 3 yıl 10 ay hapsin gerekçesi açıklandı

Kaza, 22 Ekim 2023’te saat 23.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, Ramazan Öner ile M.T. ise yaralandı. TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan şampiyonu olan Buket Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.

4 MİLYON TL KARŞILIĞINDA UZLAŞTILAR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Ramazan Öner hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Ramazan Öner'in avukatı Uğur Tiryaki ise olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, müvekkilinin ailesinin hem mağdur M.T. hem de ölen Kaya'nın ailesinin maddi ve manevi sürekli yanlarında olduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca soruşturma aşamasında kendisinin de var olduğu bir ortamda yapılan protokolle Buket Kaya'nın ailesine müvekkilinin ailesi tarafından 4 milyon TL uzlaşma ödemesi yapıldığını ve bu durumun yapılan protokolle kayıt altına alındığını, ailenin de şikayetini geri çektiğini söyledi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık Ramazan Öner'in cezaevinde kaldığı süre ve tarafların şikayetçi olmaması nedeniyle tahliyesine karar verdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ramazan Öner ile avukatı Uğur Tiryaki hazır bulundu. Müşteki ve mağdur taraflar ise duruşmaya katılmadı. Son sözleri sorulan sanık Öner, “Pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Vicdanen de rahat değilim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Öner’i, 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan önce 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak, cezasını 3 yıl 10 aya düşürdü. Heyet, sanığın ehliyetine de 9 ay süre el konulmasına hükmetti.

'KAZAYI ÖNGÖRDÜ'

Sanık Ramazan Öner’e verilen kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın 2.26 promil alkollü vaziyette araç kullanması nedeniyle ağır kusurlu olduğuna vurgu yaparak, “Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında bu şekildeki ağır kusurluluk hallerinde olayda öngörme unsurunun olup olmadığını araştırmaksızın bilinçli taksirin varlığını kabul ettiğinin görüldüğü, yerleşmiş uygulamalarına göre, 1 promilden fazla alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldırdığı, dolayısıyla bu alkol düzeyi üzerinde araç kullanan sürücünün neden olduğu kazayı öngördüğü ve fakat yine de araç kullanmakla bilinçli taksir halinde suçu işlediğinin belirtildiği bu doğrultuda yapılan değerlendirmede dosyaya konu olayda sanığın kusurunun bilinçli taksir halini oluşturduğu, dolayısıyla sanığın bilinçli taksirle maktul Buket'in ölümüne ve mağdur M.'nin de nitelikli biçimde yaralanmasına sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından sanığın taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

