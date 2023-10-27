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Milli sporcu Buket Kaya, korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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#Kayseri#Buket Kaya#Trafik Kazası
Milli sporcu Buket Kaya, korkunç kazada hayatını kaybetmişti Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 11:06

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı, Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü Ramazan Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dedi.

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Korkunç kaza, 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.

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Milli sporcu Buket Kaya, korkunç kazada hayatını kaybetmişti Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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TEDAVİSİ SONRASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı.

Milli sporcu Buket Kaya, korkunç kazada hayatını kaybetmişti Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Öte yandan 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, geçen yıl ekim ayında da Balkan şampiyonu olan Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.

Milli sporcu Buket Kaya, korkunç kazada hayatını kaybetmişti Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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#Kayseri#Buket Kaya#Trafik Kazası

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