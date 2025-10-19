×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Milli SİHA’ların öncüsü’nü andı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özdemir Bayraktar#Nuri Pakdil
‘Milli SİHA’ların öncüsü’nü andı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın vefatının 4’üncü yılı, şair ve yazar Nuri Pakdil’in de vefatının 6’ncı yılı vesilesiyle birer anma mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, ‘Milli Teknoloji Hamlemize’, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin 4’üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

PAKDİL’İN VEFATININ 6. YILDÖNÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil’i anma mesajında da şu ifadelere yer verdi: “Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının 6’ncı yılında rahmetle yad ediyorum.”

‘Milli SİHA’ların öncüsü’nü andı

Haberin Devamı

AZERBAYCAN’A KUTLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın yeniden bağımsızlığını kazanmasının 34’üncü yıldönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Can dostumuz, kardeşimiz, gözbebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıldönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Milli SİHA’ların öncüsü’nü andı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özdemir Bayraktar#Nuri Pakdil

BAKMADAN GEÇME!