‘Milli SİHA’ların öncüsü’nü andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, ‘Milli Teknoloji Hamlemize’, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin 4’üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

PAKDİL’İN VEFATININ 6. YILDÖNÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil’i anma mesajında da şu ifadelere yer verdi: “Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının 6’ncı yılında rahmetle yad ediyorum.”

AZERBAYCAN’A KUTLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın yeniden bağımsızlığını kazanmasının 34’üncü yıldönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Can dostumuz, kardeşimiz, gözbebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıldönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



