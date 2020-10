Milli şehit Kemal Bey’in büstü Kent Meydanı’ndaki anıt yerine yerleştirildi

Ceyhan halkının büyük bir rahatsızlık duyduğu, içerisinde kahvehanelerin olduğu Taliha İşgüven Parkı'nın yıkımı sırasında muhafaza altına alınan milli şehit Kemal Bey'in büstü, bakım ve onarımının tamamlanmasının ardından Kent Meydanı'nda hazırlanan yere tekrar getirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Atatürk Kent Meydanı'mızın yapım çalışmaları devam ediyor. Milli şehidimiz Boğazlayan Kaymakamı Kemal Beyin anıtı için yerini ayarlayarak zeminin betonunu döktük. Daha önceki yıllarda ilgisiz bırakılan ve tahrip olan büstün bakım ve onarımını yapıyoruz. Şehrimize, değerlerimize yakışır şekilde Kent Meydanı'nda yerini tekrardan aldı dedi.



Her görüşe saygılı olduklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ülkemizin tüm değerleri bizim kırmızı çizgimizdir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aziz silah arkadaşları ve ülkesi için canını feda eden tüm şehitlerimiz ile milli değerlerimiz bizim milli davamızdır. Siyasi ayrım gözetmeksizin her görüşe ve tüm değerlere saygı çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Atatürk Kent Meydanı'mıza Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel büstünü hazırlıyoruz, çalışmalar tamamlandığında gururla sergileyeceğiz diye konuştu.