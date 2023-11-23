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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Mard ile görüştü

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#Hulusi Akar#İsveç#Malena Mard
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Mard ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 18:57

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile bir araya geldi. Akar, "Kurşun sıkan teröristlerin orada desteklenmesi, korunması, kollanmasını kabul etmiyoruz. Herhangi bir şekilde NATO'nun yenilenmesine karşı değiliz. Ülkemizin menfaatini korumak zorundayız.” dedi.

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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile görüştü. Ardından ikili gazetecilerle bir araya geldi. Akar, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak zorunda olduklarını kaydederek, "Kurşun sıkan teröristlerin orada desteklenmesi, korunması, kollanmasını kabul etmiyoruz. Herhangi bir şekilde NATO'nun yenilenmesine karşı değiliz. Ülkemizin menfaatini korumak zorundayız. Kendisi de (İsveç büyükelçi) kabul ediyor bazı sıkıntılar olduğunu. Yasama sürecinin farklı olduğunu ve uzun olduğunu söyledi. Önemli olan ülkemizin güvenliği, ülkemizin bekasıdır. Süreç devam ediyor. Sürecin gereği yapılacak” dedi.

 

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#Hulusi Akar#İsveç#Malena Mard

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