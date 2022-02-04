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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'göçmen' tepkisi: İnsanlık dışı muameleye derhal son verilmeli

#Milli Savunma Bakanlığı#Göçmen#Yunanistan

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir." denildi.

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Yunanistan’ın ayakkabıları ile kıyafetlerini alıp, İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye tarafına geri ittiği 22 göçmenden 19'u donarak hayatını kaybetmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) olayla ilgili Yunanistan'a tepki geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7’den 70’e herkesi derinden üzmüştür.

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"YUNANİSTAN İNSANLIK DIŞI MÜDAHALEYE SON VERMELİ"

Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir.

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"ARTIK AB'NİN DE DİKKATİNİ ÇEKMELİ"

İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır.

Bu eylemler artık AB’nin de dikkatini çekmelidir.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Göçmen#Yunanistan

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