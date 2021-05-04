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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nca, "Piyade Er Caner Sarmaşık’ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı’nda görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu yönünde basında haberler yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "İlk bilgiler kapsamında Piyade Er Caner Sarmaşık’ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir. Her olayda olduğu gibi olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi

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