×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan'daki tahliyeye ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Lübnan#Tahliye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 13:27

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerdeki 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, iki çıkarma gemisine tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört gemiye ise refakat ve koruma görevi verildiği bilgisi paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut'a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Lübnan#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!