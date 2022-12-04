Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir

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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. Şehitlerin görüntülerin yer aldığı videoda, "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" başlığıyla şu ifadeler kullanıldı:
"Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.
Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!
Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!
Şehitlerimize rahmetle… "
İşte Türk askeri budur!#Mehmetçik budur!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2022
Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.
Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!
Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!
Şehitlerimize rahmetle…🇹🇷 pic.twitter.com/17zKUtBRyU