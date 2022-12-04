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Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir

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#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#Asker
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 13:34

Milli Savunma Bakanlığı, şehitler için özel klip bir paylaşarak “Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.” ifadelerini kullandı.

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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. Şehitlerin görüntülerin yer aldığı videoda, "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" başlığıyla şu ifadeler kullanıldı:

"Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.

Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!

Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!

Şehitlerimize rahmetle… "

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#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#Asker

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