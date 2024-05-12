Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anneler Günü' klibi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Anneler Günü' dolayısıyla klip ile paylaşıldı. Klibe ilişkin mesajda, "Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sizler, verdiğiniz emeklerden dolayı her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız" denildi.

Klipte ise söz ve müziği Aylin Atalay ile Candan Erçetin'e ait 'Annem' şarkısının yer aldığı, bir şehit annesinin oğlunun kabrini ziyaret ettiği anlar ile askerlerin, şehit annesinin çevresini sarararak ona çiçek vermesi yer aldı.