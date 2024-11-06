×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olumlu bir havada gerçekleşmiştir

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Ankara
Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olumlu bir havada gerçekleşmiştir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 17:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı'nın bugünkü turunda, tarafların bu yıl için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan heyetleri arasındaki GAÖ Toplantısı'nın yeni turunun bugün Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendiği bildirildi.

Toplantıda, iki ülke heyetinin de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği, bir sonraki toplantının ise Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenleneceği aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Ankara

BAKMADAN GEÇME!