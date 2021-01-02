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GeriGündem Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ayrıntılar
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Haber Giriş: 02.01.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ayrıntılar

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Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ayrıntılar
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur alınacak. İşte, Milli Savunma Bakanlığı personel alımının ayrıntıları...

Milli Savunma Bakanlığınca uzman yardımcısı ve memur kadrolarına personel alımı yapılacak. Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

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