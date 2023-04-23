Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#MSB#TCG ANADOLU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 12:21

MİLLİ Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından TCG Anadolu Gemisinin Sarayburnu'ndan hareket ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, "Saat 12.00'de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak olan TCG Anadolu için tüm vatandaşlarımızı Asya ve Avrupa sahillerine bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu sabah saat 10.00 sıralarında Sarayburnu'ndan hareket etti. İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından TCG Anadolu Gemisinin Sarayburnu'ndan ayrıldığı anlara ait görüntü paylaştı. Görüntüler de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gemiden sahil kenarındaki vatandaşları selamladığı görülüyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI VATANDAŞLARI SAHİLLERE DAVET ETTİ

Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, "TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki seyrine başladı. Saat 12.00'de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak olan TCG Anadolu için tüm vatandaşlarımızı Asya ve Avrupa sahillerine bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#MSB#TCG ANADOLU

BAKMADAN GEÇME!

Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel