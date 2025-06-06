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Milli Savunma Bakanlığı: Saboteye müsaade etmeyiz

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#TSK
Milli Savunma Bakanlığı: Saboteye müsaade etmeyiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katıldığı ‘NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sayın Bakanımız tarafından ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu ile komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek, barış ve istikrarın caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği, bunun için de müttefikler arasındaki ihraç kısıtlamaları ve diğer engellerin kaldırılmasının önem arz ettiği, PKK/KCK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır” dedi.

4 TERÖRİST TESLİM OLDU

TSK’nın devam eden operasyon, arama tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerine değinen Aktürk, “Son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda 1’i terör örgütü mensubu 112 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 447’ye, bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 36 bin 3’e ulaşmıştır” bilgisini verdi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#TSK

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