Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
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