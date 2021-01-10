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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi...

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi...
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Barış Pınarı Bölgesi'nden paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. METİ timleri, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılardan korunmaları için eğitim verildiği duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı Çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi...

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı Çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi...

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı Çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi...



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