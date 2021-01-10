Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Çocuklara, patlayıcıdan korunma eğitimi...
Milli Savunma Bakanlığı'nın Barış Pınarı Bölgesi'nden paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. METİ timleri, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılardan korunmaları için eğitim verildiği duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı" denildi.
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