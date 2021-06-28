Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Metrelerce kardan engin dağlara şanla, şerefle yazdık nice destan, mertliğimizi Mete'den çağlara korkusuzca gösterdik meydan meydan. Şanlı tarihimizin şahidi Türk Kara Kuvvetlerimizin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat ve harekat bölgelerindeki faaliyetlerinden görüntüler de yer aldı.
Metrelerce kardan, engin dağlara— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021
Şanla, şerefle yazdık nice destan
Mertliğimizi, Mete'den çağlara
Korkusuzca gösterdik meydan meydan.
Şanlı tarihimizin şahidi Türk Kara Kuvvetlerimizin 2230’uncu Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun! 🇹🇷#MSB #TSK #KKK pic.twitter.com/uJveaIwTVz