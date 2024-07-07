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Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin gasbettiği evler tuzaklardan temizleniyor

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Asker
Milli Savunma Bakanlığı: Irakın kuzeyinde teröristlerin gasbettiği evler tuzaklardan temizleniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 15:49

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin gasbettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü ve evlere tuzaklanan patlayıcıların büyük bir dikkatle temizlendiğini duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasbettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor" denildi. Ayrıca bölgede 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 3 adet dürbün ile birlikte çok sayıda telsiz, kamera ve termal şemsiye ele geçirildiği belirtildi. (DHA)

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Asker

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