MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Savunma Bakanlığı: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı
GeriGündem Milli Savunma Bakanlığı: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Savunma Bakanlığı: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan Libyalı 20 askerin, ülkelerine uğurlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Konya'daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda Libyalı 20 misafir askerî personele 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi' verildi. Libyalı personele; dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler verildi. 11 Ocak tarihinde başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı askerler, 31 Ocak 2021 tarihinde Konya’dan ülkelerine uğurlandı" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle