Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Hava harekâtlarında en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden operasyonları yönettikten sonra dün sabah Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak sınır hattına gitti. Önceki gün şehit olan 6 askerin memleketlerine uğurlama törenine katılan, Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret eden Bakan Güler, ardından komutanlarla Irak sınırı yakınındaki Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti.

BAKAN GÜLER SINIR HATTINDA

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

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HAVA HAREKATLARINDA EN AZ 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Aralık tarihinde terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."

PİLOTLARA SESLENDİ

Bu arada Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden yönettiği hava harekâtları sonrasında pilotlara seslendi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde Bakan Güler, özetle şu mesajları verdi: “Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156’ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzî anlayışla devam edecektir.

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HATIRALARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak; onların fedakârlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz” dedi.

29 HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından “Şehitlerimiz için” notuyla yaptığı paylaşımda, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekâtlarında 29 hedefin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” denildi.

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MİT’TEN PKK’YA KOBANİ DARBESİ

MİT, terör örgütü PKK’nın Suriye’de en güçlü olduğu Kobani’ye(Ayn El Arab) düzenlediği nokta operasyon ile sözde Ayn El Arab sorumlusu Bahoz Afrin’i etkisiz hale getirdi. MİT, Suriye sınır hattında konuşlu güvenlik güçlerine yönelik tacizlerin sürdüğü Ayn El Arab’da (Kobani), PKK/YPG sözde Ayn El Arab sorumlusu “Bahoz Afrin” kod adlı teröristi takip listesine aldı. Güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden, sansasyonel eylem arayışında olan Bahoz Afrin’in her hareketini izleyen MİT, saha ajanlarından da sürekli bilgi akışı sağladı. Son olarak sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığı yapan Bahoz Afrin’e yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda sınır hattına yakın bölgede Bahoz Afrin’in içerisinde bulunduğu araç SİHA ile vuruldu. Operasyonda Bahoz Afrin ve yanındakiler etkisiz hale getirildi.