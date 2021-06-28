Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı terörist hakkında yeni gelişme
Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste ilişkin yaptığı açıklamada "3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" ifadelerini kullandı.
İşte MSB'den yapılan açıklama:
Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.#MSB #TSK https://t.co/0xveXIhzdG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021