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Haber Giriş: 28.06.2021 - 10:51 |  Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı terörist hakkında yeni gelişme

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı terörist hakkında yeni gelişme

Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste ilişkin yaptığı açıklamada "3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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