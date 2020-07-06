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DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 19:15,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Antitank mayınları imha edildi

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Antitank mayınları imha edildi
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından son dakika yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/el yapımı patlayıcı aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi" denildi.

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