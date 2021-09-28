Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.