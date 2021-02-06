MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
GeriGündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 06.02.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle