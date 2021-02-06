Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/jjdPm3ljJj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021
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