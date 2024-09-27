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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 22 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Suriye
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 22 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 12:45

Milli Savunma Bakanlığı, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.' açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!" diyerek, 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." vurgusu yapıldı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Suriye

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