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Milli Savunma Bakanlığı: Dergele köyü kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Dergele
Milli Savunma Bakanlığı: Dergele köyü kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 16:17

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Dergele köyü kuzeyinde icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre komandolar, Dergele köyü kuzeyinde gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetlerinde, bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi buldu.

Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle:

"40 milimetre bombaatar silahı, Doçka makineli tüfek ve namlusu, ⁠68 taarruz tipi el bombası, ⁠10 savunma el bombası, ⁠7 sis bombası, ⁠5 el yapımı el bombası, 13 antipersonel mayını, 8 bombaatar mühimmatı, 7 antitank roket mühimmatı, 23 antipersonel roket mühimmatı, 5 havan mühimmatı, 122 milimetre top mühimmatı, 30 adet 20 milimetre top mühimmatı, ⁠4 hassas başlık, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, monte hamili, keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi."

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Dergele

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