Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı! Bir asker şehit

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#Asker
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı Bir asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 16:11

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı Bir asker şehit

Haberin Devamı

GAZİANTEP’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğu haberini Gaziantep'te yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Erol Şimşek ile üvey annesi Şenay Şimşek, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı Bir asker şehit

Bekar olan 6 kardeşin en büyüğü şehit Mahsun Şimşek’in cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı Bir asker şehit

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#Asker

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs