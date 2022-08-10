Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı! Bir asker şehit

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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GAZİANTEP’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğu haberini Gaziantep'te yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Erol Şimşek ile üvey annesi Şenay Şimşek, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Bekar olan 6 kardeşin en büyüğü şehit Mahsun Şimşek’in cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.