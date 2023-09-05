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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Asker
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 12:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirdi.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, Bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkâm İstihkâm Komando Astsubay Ünal Sipahi şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Asker

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