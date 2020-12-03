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DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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