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DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi

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Milli Savunma Bakanlığı: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi
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Milli Savunma Bakanlığı, 3 bakanlık çalışanının koronavirüsü yenerek, yoğun bakım ünitesinden çıktığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, COVID-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. 

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