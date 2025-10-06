Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop'u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Bakan Yaşar Güler ve Senegalli mevkidaşı, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Toplantı sonrası her iki bakan tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. (DHA)