Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 16:21
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor…
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