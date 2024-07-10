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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız

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#Milli Savunma Bakanı#Yaşar Güler#Terör
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 14:13

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Irak ve Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Güler, Politico dergisine röportaj verdi.

Güler, NATO'ya ilişkin, "Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez.
Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye bugüne kadar (Rusya-Ukrayna) savaşın her iki tarafını da üst düzey görüşmelerde bir araya getirebilen tek ülke oldu. Karadeniz'in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Türkiye'nin "yerli ve milli üretime dayalı, tam bağımsız savunma sanayi oluşturmayı, böylece ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin bağımsızlığına katkıda bulunmayı" hedeflediğini kaydetti.

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Söz konusu teknolojilerin insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine kadar uzandığını belirten Bakan Güler, bunların birçok ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

"BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz" mesajını verdi.

Avrupa Birliği üyesi müttefiklerin "NATO'nun güvenlik şemsiyesi dışında" alternatifler aramasının ittifakın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini vurgulayan Güler, "Avrupa-Atlantik bölgesindeki en etkin güvenlik örgütü NATO'dur. Avrupa'nın kendi güvenliğini arttırma çabalarını anlamakla birlikte, başka bir oluşuma ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Milli Savunma Bakanı#Yaşar Güler#Terör

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