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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler askerlerle bayramlaştı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanı#Yaşar Güler#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 09:29

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, geceyi Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu’nda Mehmetçikle geçirdi. Bayram namazını burada kılan Güler ve komutanlar Mehmetçik ile bayramlaştı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile dün 10. Tanker Üs Komutanlığı ve TCG-Göksu'ya Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Hakkari'ye geçti.

Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile askeri helikopterle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu Komutanlığı'na geçti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler askerlerle bayramlaştı

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BAYRAM NAMAZINI ASKERLERLE KILDI

1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Güler'e bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi.

Brifing alan Güler, "Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor" diye konuştu

Geceyi burada Mehmetçik ile geçiren Güler, Kurban Bayramı namazını askerlerle kıldı. Birlikte kahvaltı yapan Güler, Mehmetçik ile bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler askerlerle bayramlaştı

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#Milli Savunma Bakanı#Yaşar Güler#Kurban Bayramı

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