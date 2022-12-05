Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan'da İlham Aliyev ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
“AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZLE TEK YUMRUK, TEK YÜREK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türkiye’nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Akar, Türk dünyasının büyük ve bilge lideri Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu “tek millet iki devlet” anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşliğin sürdüğünü vurguladı. Ebediyete intikalinin 19’uncu yılında Haydar Aliyev’i rahmetle yad eden Akar, 30 yıllık işgali 44 gün süren Vatan Muharebesi ile sona erdiren Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü de tebrik etti. Akar, “Azerbaycan ordusu 44 gün süren Vatan Muharebesi ile işgal altındaki öz topraklarını işgalden kurtardı. Zafer elde edebilecek güç, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiler” ifadelerini kullanarak, harekatta şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, “Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile zatıaliniz çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.
BAKAN AKAR İÇİN AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’daki temaslarına devam ediyor. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Savunma Bakanlığına geçti. Burada askeri törenle karşılanan Bakan Akar’ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı çalındı. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzaladı. Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.
"İkinci vatanımız" diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirten Akar, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov da Akar başkanlığındaki heyetle Bakü'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan savunma bakanlıkları arasındaki iş birliğinin artarak devam ettiğini vurgulayan Hasanov, Milli Savunma Bakanı Akar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.