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Milli Savunma Bakanı Güler’den şehit evine taziye ziyareti: Arkadaşları intikamını aldı

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#Yaşar Güler#Şehit#Pençe-Kilit Operasyonu
Milli Savunma Bakanı Güler’den şehit evine taziye ziyareti: Arkadaşları intikamını aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 00:06

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in Ankara’daki baba evine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in Ankara’daki baba evine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

"ARKADAŞLARI ONUN İNTİKAMINI ALDI"

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, şehidimizin kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Kahraman şehidimiz için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, Bakan Yaşar Güler, “Alperen evladımızı 2 gün önce şehit verdik, acımız çok büyük. Ama dün arkadaşları onun intikamını aldılar, 5 teröristi etkisiz hâle getirdiler. Biz her zaman kaybettiğimiz kardeşlerimizin intikamını almadan bize rahat yok. Çok büyük kahramanlık gösterdi ama şehit düştü. Büyük bir onuru da bizlere, ailesine bırakarak şehit oldu. Onun anısını her zaman taşıyacağız ve kalbimizde de yaşatacağız. Ben bir kez daha ailemize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehidimizin ruhu şad olsun” dedi.

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#Yaşar Güler#Şehit#Pençe-Kilit Operasyonu

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