×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Güler'den SDG açıklması: Entegre olması zorunlu

Güncelleme Tarihi:

#PKK Fesih Kararı#SDG Entegrasyonu#PKK
Milli Savunma Bakanı Gülerden SDG açıklması: Entegre olması zorunlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 19:50

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 'Terörsüz Türkiye' ve SGD'nin Suriye ordusuna entegrasyon süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı. Merkezi yönetime hızlı şekilde entegre olmaları zorunlu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi TBMM'de görüşülüyor.

"PKK VE İLTİSAKLI TÜM GRUPLAR FESİH KARARINA UYMALI"

Meclis'te konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili "Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı, başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler." dedi.

Bakan Güler ayrıca "Bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SDG HIZLI ŞEKİLDE MERKEZİ YÖNETİME ENTEGRE OLMALI"

Güler şunları da söyledi: Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunlu. Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PKK Fesih Kararı#SDG Entegrasyonu#PKK

BAKMADAN GEÇME!