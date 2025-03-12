Milli Savunma Bakanı Güler'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

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Güler, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, kahraman silah ve mesai arkadaşlarına seslenen Güler, asil milletin bağımsızlık ruhunu ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Marşı şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad eden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Asil milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde işgalci güçlere karşı verdiği mücadele ve kazandığı zafer, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz o zorlu günlerde, 'Korkma' diye başlayan dizeler, fedakarlık ve cesaretle mücadele eden milletimize umut ışığı olmuştur. Bu nedenle yazılan mısralar, sadece bir şiir değil, bayrağımızın onurunu ve vatanımızın kıymetini de bizlere her daim hatırlatan bir bağımsızlık manifestosudur."

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İstiklal Marşı'nda yazıldığı atmosferi anlama ve asil milletin şanlı ecdattan aldığı ruhla verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmanın en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, Milli Savunma Bakanlığı olarak vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."