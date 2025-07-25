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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan "2025 Aile Yılı Standı"nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı"nın, tüm bakanlıklarca çeşitli programlarla toplumda uygulanmaya çalışıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kendilerinin de aileler, çocuklar ve kadınlarla ilgili her türlü faaliyeti yapmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten Güler, "Bakanlık olarak öncelikle muvazzaf personelimize, yükümlü erbaş ve erlerimize, ailelerimize ve çocuklarımıza çeşitli programlar uyguluyoruz. Özellikle toplumda büyük rahatsızlığa yol açan kadına karşı şiddet konusunda yoğun bir şekilde ailelerimize etkinlikler yaratarak bunları anlatmaya gayret ediyoruz." dedi.

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Güler, personele, erbaş ve erlere, kadına şiddetle ilgili her türlü konuyu açıkladıklarını dile getirerek, yine bu kapsamda personele evlilik öncesi eğitimler verildiğini anlattı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Sağlık Bakanlığının üreme sağlığıyla ilgili konularda etkin çalışmalar yaptığını dile getiren Güler, "Sağlık Bakanlığımızdan rica ediyoruz, bu ekipleri ailelerimize gönderiyorlar. Özellikle genç askerlerimize, personelimize, muvazzaf personelimize bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Şahsen çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığımız da ciddi, güzel programlar hazırlıyorlar. Örneğin Jandarma Genel Komutanlığımızla yaptığımız protokol kapsamında personelimize, yükümlü personelimize ve çocuklarımıza bağımlılıkla mücadele eğitimi konusunda yoğun programlar uyguluyor ve bunları takip ediyoruz." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece uyuşturucu, içki ve sigarayla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Bakan Güler, Yeşilay Cemiyeti'nin de yürüttüğü çalışmalara işaret ederek, özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda kendilerinin de mücadeleye devam ettiklerini bildirdi.

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Güler, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Annedir" projesinin önemine değinerek, "Bu program bizim için çok önem arz ediyor. Annelerimizle, çocuklarımızla, erbaş ve erlerimizle bu programı paylaşarak, onların bu konuya inandırılması konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuda hazırladığı programlara dikkati çeken Güler, "Sağlıklı aile tabii aynı zamanda geleceğimiz. Dolayısıyla sağlıklı bir ailenin nasıl büyütülmesi gerektiğine dair kapsamlı programlar hazırlanmış. Bunları gençlerimize net bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bakan Güler, çalışan annelerin küçük çocuklarını bırakabilecekleri bir kreş bulmalarının önem arz ettiğini belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak genç annelerimizin çocuklarını bırakıp rahat çalışabilmelerini sağlamak için yoğun bir şekilde bu kreşlerle ilgili çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız da kreşlerde öğretmenlerin sağlanması konusunda ciddi anlamda bize yardımcı oluyor. Onlara da teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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"Aile Yılı" kapsamında şehit ve gazi aileleriyle çeşitli sosyal etkinlikler icra ettiklerini anlatan Güler, "Onlarla beraber olmaya gayret ediyoruz. Tüm yurtta el birliğiyle, ailelerimizin de bu konulara sahip çıkmasıyla inşallah başarılı bir Aile Yılı'nı hep birlikte geçireceğiz." dedi.