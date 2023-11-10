Milli Savunma Bakanı Güler'den Atatürk'e anma

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Güler, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım; bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde saygı, şükran ve özlemle anıyoruz. Atatürk; asil milletimize esaret prangasının vurulmak istendiği, ümitlerin tükendiği bir dönemde istiklal ve hürriyet aşkıyla harekete geçmiş, Milli Mücadelemize liderlik ederek, tüm imkansızlıklara rağmen verilen mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Şanlı tarihimizin altın sayfalarında müstesna bir yeri olan bu zafer, aynı zamanda onun ne kadar büyük bir komutan ve askeri deha olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.



Atatürk'ün bıraktığı en büyük mirasın, kuruluşunun 100'üncü yılı idrak edilen Türkiye Cumhuriyeti olduğuna dikkat çeken Güler, "Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve bu coğrafyada ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir. Milli Savunma Bakanlığı olarak bu anlayışla, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Bugünkü büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atan Atatürk'ün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolundaki hayalleri ve hedefleri, bütün faaliyetlerimizde yolumuzu aydınlatmakta, azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelelerde en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; hayatta olan gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk; vatan sana minnettardır. Ruhun şad olsun" dedi.