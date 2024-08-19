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Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Malezya’da

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#MALEZYA#Milli Savunma Bakanlığı#Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Malezya’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 09:44

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya’ya gitti.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bakan Güler’in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Malezya’ya resmî ziyaret gerçekleştiriyor. Kuala Lumpur Havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, ilk olarak Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Emir Salim Yüksel’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaretinin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmî Konutu’na geçti. Burada Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, daha sonra Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile bir araya geldi” denildi.

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#MALEZYA#Milli Savunma Bakanlığı#Yaşar Güler

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