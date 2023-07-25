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Milli Savunma Bakanı Güler, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı

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#Yaşar Güler#TÜYAP#Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
Milli Savunma Bakanı Güler, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 19:32

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TÜYAP'ta gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023'ün açılış törenine katıldı.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen TÜYAP'taki Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023'ün açılış törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün’ün de yer aldığı törene Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer katılımcılarla birlikte stantları gezerek savunma sanayi firmalarının çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

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#Yaşar Güler#TÜYAP#Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

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