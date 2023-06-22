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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

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#Yaşar Güler#Ukrayna#Oleksii Reznikov
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 18:38

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin 17 Temmuz’da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması’nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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#Yaşar Güler#Ukrayna#Oleksii Reznikov

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