Milli Savunma Bakanı Güler Suriyeli mevkidaşı Kasra ile telefonda görüştü

AA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 17:13
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştüğü bildirildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.