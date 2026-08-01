×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Güler Suriyeli mevkidaşı Kasra ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler#Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra#Görüşme
Milli Savunma Bakanı Güler Suriyeli mevkidaşı Kasra ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 17:13

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştüğü bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler#Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra#Görüşme

BAKMADAN GEÇME!