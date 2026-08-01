Milli Savunma Bakanı Güler Suriyeli mevkidaşı Kasra ile telefonda görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştüğü bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.