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Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

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#Milli Savunma Bakanı#Mehmetçik#Bayram
Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 10:36

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya’da bulunan Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçikle bayramlaştı.

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 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayram namazını burada kıldı ve Mehmetçikle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

BAYRAM NAMAZINI MEHMETÇİKLE BİRLİKTE KILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından Güler'in ziyaretine ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'den dün gece dönen ve Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Zafer Camisi'nde Mehmetçikle beraber kıldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kütahya Valisi Musa Işın ile Kuvvet Komutanları da yer aldı."

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Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Paylaşımda, bayramlaşmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

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#Milli Savunma Bakanı#Mehmetçik#Bayram

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